„Řidič jel městskou částí Hranice. Nejprve narazil do dvou automobilů. Náraz do třetího byl tak silný, že se vůz posunul a poškodil před ním stojící automobil. I ten se posunul a narazil do pátého vozu,“ popsala nehodu mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Po příjezdu policie řidič rozhodně nevypadal střízlivě, následovala proto zkouška na alkohol. „Přístroj se zastavil na hodnotě 2,5 promile,“ dodala Viačková.

Muž čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky a poškozování cizí věci.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadá jízda opilce...