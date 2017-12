Zemětřesení s epicentrem asi dva kilometry od Vítkova, ke kterému mělo dojít zhruba v hloubce pěti kilometrů, podle Středomořského evropského seismologického centra (European-Mediterranean Seismological Centre – EMSC) dosáhlo na Richterově škále hodnoty 3,6. Později byly údaje zpřesněny na sílu 3,2, hloubku 8 kilometrů a epicentrum u Markvartovic.

Země zpomaluje otáčení. Příští rok bude víc zemětřesení, varují vědci

Přesto, že zatím nejsou nahlášená žádná zranění ani větší škody, místní obyvatele neobvyklý jev pořádně vyděsil. Rozklepat se měly celé budovy i se zařízením. Sociální sítě se proto rychle zaplnily dotazy, zdali další lidé z okolí otřesy zaznamenali. Mnoha vyděšeným lidem rozechvělá půda a padající nábytek přerušily spánek. Naštěstí se zdá, že se nic vážného nestalo.