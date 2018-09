„Většinou plavala a prozkoumávala všechny vodní plochy, které expozice nabízí. Také se šla podívat k velkým sklům a seznamovala se se svým chovatelem. Je velmi pozorná a veselá. Opravdu jsme si ji zamilovali,” vzkázala do Brna kurátorka rostocké zoo Antje Zimmermannová.

Láska na první pohled?

Přesun medvědí rošťandy je součástí vzniku nové expozice, kde by měla Noria založit rodinu s partnerem Akiakem. Po prvním setkání to prý na lásku na první pohled ještě nevypadá. „Dáme oběma na bližší poznání tolik času, kolik bude potřeba,“ slíbila kurátorka.

délka: 01:37 Video 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Lední medvědice Noria si na oslavě narozenin nejvíc užila hraní se sudem. Zoo Brno

Noria odjela kvůli vedrům na sever Německa až 15. září.vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Cestu částečně prospala

„Norinka při nakládání vzorně spolupracovala, do přistavené bedny nastoupila na první pokus a nebylo tedy nutné ji uspávat. Na téměř 800 kilometrů dlouhý výlet do Rostocku se vydala lehce po půl desáté a zvládla ho jako ostřílená cestovatelka. Část cesty spokojeně prospala a při jedné z kontrolních přestávek dokonce jedla,“ doplnila kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.



Přepravci medvědici pravidelně kontrolovali a k dispozici měli kromě svačiny také vychlazenou vodu a led pro případ, že by byla nervózní nebo že by se cesta neplánovaně protáhla a hrozilo by, že se začne přehřívat.