Blíženci

Kvečeru se vám může přihodit něco neobvyklého, ale nemusíte se bát, že by to bylo vyloženě nepříjemné. Věnujte pozornost například snu, který se vám později bude zdát. Taky by nebylo od věci, kdybyste se vbrzku zařídili podle toho, co vám doporučí.