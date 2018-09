„Bude to o setkání dvou starých přátel, tedy nic objevného. Objevné to bude v tom, jak se to celé vyvine a jaký to bude mít závěr,“ nastínil obsah herec, mim a režisér. Jednu z hlavních rolí ztvární sám, pro druhou oslovil Jiřího Bartošku.

„Bartoška to možná už četl. Každopádně byl osloven a neřekl ne,“ odvětil Polívka na dotaz, zda už jeho parťák roli přijal.

Další novinkou bude inscenace Horská dráha, která vzniká ve spolupráci s agenturou StageArtCZ a v režii Petra Halberstadta. V představení se potká Milan Kňažko s brněnskou herečkou Evou Novotnou. Třetí novinku v žánru autorské klaunérie připraví Pavol Seriš. „Celkem tak bude na repertoáru sedm aktuálních her a tyto tři novinky,“ sečetl ředitel divadla Ondřej Chalupský.

S Šaškem a synem do Londýna

Divácky žádanou inscenaci Šašek a syn, kde účinkuje Bolek Polívka se synem Vladimírem, uvidí Londýn a to hned dvakrát. Hrát se bude 16. a 17. listopadu v Shaw Theatre na Kings Cross. Zájezd bude spojený také s klauniádou pro děti z České školy bez hranic.

Kromě vlastní produkce divadelníci znovu chystají festivaly Přes čáru a Ženy ženám, dále přehlídku toho nejlepšího od vybraných amatérských divadel a programovou linii Slovenské úplňky. V nabídce nechybí ani hudba, výstavy a happeningy.

Nová Manéž na jaře 2019?

Principál je vytížený také mimo svá divadelní prkna, exceluje v roli Harpagona v Lakomci v Městském divadle Brno. A nové informace přidal i k vlajkové lodi svého komediantství, televizní Manéži. „Nejprve se ozvali, poté odmlčeli. Teď to vypadá, že nová Manéž by mohla být příští rok na jaře,“ prozradil dobře naladěný Polívka.

Novinkou, která zpříjemní návštěvu divadelní scény na Jakubském náměstí, je dokončení první fáze modernizace klimatizace a vzduchotechniky. „Už se to projevilo při prvních zářijových představeních, kdy přišly spoře oděné dámy, že na ně poněkud fouká,“ zavtipkoval herec, který během příštích divadelních prázdnin oslaví sedmdesátiny.