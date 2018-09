Určitě to nebyla party pro slušňáky. Lahve a „petky“ rozesety na desítkách metrů čtverečních, obaly, nevábné zbytky občerstvení, nedopalky cigaret. „Je to tradiční záležitost konce prázdnin a začátku školního roku. Že po aktérech zůstal nepořádek, to je ještě slabé slovo,“ řekl ředitel městské organizace Veřejná zeleň města Brna Jozef Kasala.

Účastníci akce navíc házeli lahve i z hradeb do výběhu, kde je stádo koz. „Na to se už nedá říci nic slušného,“ dodal Kasala.

Strážníci park pravidelně procházejí, podle jejich mluvčího Jakuba Ghanema ale nemohou vše uhlídat. Park kolem Špilberku, který je od roku 1962 společně s hradem národní kulturní památkou, má rozlohu 22 hektarů.

Místo, kde se „zábava“ odehrála, nesledují kamery. „Tak velký prostor s řadou zákoutí prostě neuhlídáte. Navíc musíme kontrolovat i další odpočinkové plochy ve městě,“ řekl Ghanem.

Bouře nevole

Zveřejnění fotografií na sociálních sítích rozpoutalo hotovou bouři nevole. Většina diskutujících má pro „účastníky“ svérázné party pod Špilberkem hodně ostré vzkazy. „Chlastat a hulit to jo, ale odnést si ten svůj bordel o 100 metrů dál k nejbližšímu koši, to už by jim ruce uhnily,“ zní jeden z nich.

Jiní upozorňují, že podobná situace je po ránu k vidění i v jiných částech města. „To stejné je každé ráno u Janáčkova divadla,“ postěžovala si jedna z diskutujících.

Perličkou je nález mobilního telefonu, který tady mezi odpadky podle všeho zanechal jeden ze společensky unavených účastníků.

VIDEO: Pasoucí se kozy v parku pod hradem Špilberkem

délka: 01:39 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Pasoucí se kozy v centru Brna nejsou pro strážníky novinkou. Městská policie Brno