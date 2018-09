Právě na financích se soudní tahanice „zadrhla“. Žena navrhla, aby jí soud přiznal za období od 29. září 2015 do 22. března 2017 na výživném pro ni samotnou dohromady 1,5 milionu korun.

Měsíční výdělek Markéty: 180 000 korun

Než nastoupila Markéta jako právnička do Jančurových firem, pracovala prý zhruba za stejných finančních podmínek jako u něj.

„Prací pro renomované právní kanceláře vydělávala 180 000 korun měsíčně. Vždy byla a stále je plně schopnou právničkou, tehdy pro své společnosti dělala velké případy. Vyhrávala jim i miliardové soutěžní spory. Dělala velké věci a úspěšně. Byla pro své zaměstnavatele právničkou prvního řádu,“ netají ani dnes přes nulové osobní vztahy respekt k exmanželčině práci Jančura.

Změnu smlouvy řešili manželé přes mail

U Jančury dostala jeho žena obdobné podmínky, jako měla v předchozí práci, měla jen více svobody. Přece jen byla manželkou šéfa. „Práci u mne ale nezískala jako moje žena, ale jako skvělá právnička. Nebyla to žádná úlitba od manžela,“ zdůraznil Jančura. Její práce byla prý až do doby rozpadu vztahu fantastická.

Po rozchodu prý ještě dali šanci novému způsobu spolupráce. „Markétě jsem napsal mail, že by bylo optimální, aby byla práce na základě měsíčního paušálu a od 31. ledna 2015 začalo nové období spolupráce na bázi měsíčního paušálu 185 00 korun. Od té doby podléhala vedení mého nejvyššího managementu. To už jsem Markétu neřídil jako dřív, komunikační bariéra se projevila,“ nastínil Jančura.

Výpověď: Nenávidí mne, nemůže mít ráda firmu

Spolupráce na paušál ovšem fungovala hůř. „Markéta ztratila motivaci dělat tolik práce jako dřív. Kdy jsem při společných sezeních viděl takovou míru osobní nenávisti, že jsem pochopil, že když nenávidí mne, stěží může milovat firmu, pro kterou pracuje,“ tvrdí Jančura.

V červenci 2015 tedy poslal Markétě email s výpovědí a s tím, že začne plynout sjednaná 12měsíční výpovědní doba. „Tím se pracovní vztah úplně změnil. Markéta odmítla pro firmu dělat za paušál cokoliv jiného než urgentní věci a za ty považovala jen to, co přijde od soudu. Její nadřízený jí proto řekl, že pokud nenastane změna, přistoupí k aplikaci paragrafu o nedůvěře mezi klientem a advokátem a tím i k ukončení poměru s tříměsíční výpovědní lhůtou,“ líčí konec manželky ve firmě Jančura.

Markéta však vyhazovu předešla a dala - prý překvapivě - výpověď sama. „Pokud tedy celý tento náš soudní spor o výživné stojí na paušální částce 185 000 měsíčně, pak musím říci, že ten, kdo dobrovolně ukončil spolupráci, byla sama žalobkyně,“ shrnul Jančura.

Kauza Jančurovi jako precedens?

Případ jeho rodinného rozvratu je prý podle Jančury mezní pro celou českou společnost a justici. „Náš případ je naprostým opakem událostí, kdy muž vyhodí ženu, které je 60 let a více. Ta je nucena opustit společnou domácnost, nikdy nepracovala, protože se starala o něj a o děti. Má základní vzdělání a podlomené zdraví. Její muž byl hrubián nebo si našel mladší vztah. Myslím, že všechny české judikáty mluví o jedné z těchto kombinací,“ vysvětluje Jančura.

„Náš případ je úplně z opačného spektra. Já jsem vydělával 165 000 korun hrubého, měl služební auto i služební telefon. Markéta měla 185 000 korun a stejně jako já služební auto a telefon. Je krásná, mladá a zdravá a především inteligentní,“ tvrdí Jančura i dnes.

Návod jak se pomstít?

Pokud by prý měla jeho bývalá manželka ve sporu o výživné u soudu uspět, byl by to podle Jančury nebezpečný precedent pro celý institut manželství v Česku. „Mohl by se stát návodem pro další mladá či bezdětná manželství. Jeden z nich zkrátka vztah ukončí a rozhodne se tomu druhému pomstít. Vlastní vinou přijde o práci, odstěhuje se, začne cestovat,“ líčil soudu.

„Pak protahuje rozvod, který by u bezdětných párů trval pár desítek minut na osm stání. A spekuluje, že celou tuto dobu formálního manželského odloučení mu zaplatí ten druhý partner, ten zodpovědný, který chodí do práce,“ nabídl svou verzi příběhu Jančura.

Jančurovi zbývá 20 tisíc měsíčně

Ve firmě bere Jančura výplatu 160 000 korun hrubého, což je kolem 110 000 korun čistého. „Z toho posílám 10 000 korun už 15 let své mamince. Alimenty pro dceru a expřítelkyni, její matku, jsou dohromady asi 30 000 korun. Hypotéka na dům činí 40 000 korun. Další peníze spolykají energie. Po zaplacení složenek zbývá prý Jančurovi 20 000 korun na měsíc.

„To mi zůstává na pivo a výlety, kulturu a běžný život. Z této částky nic neuspořím,“ tvrdí Jančura s tím, že stejně tomu bylo před rozvodem i po něm.

Na své příjmy si přitom nestěžuje. „Je to hromada peněz. Žiju ale skromně. Auto mám firemní, desetileté. To má ale šanci získat prakticky kdokoliv, to je běžný benfit. Pro firmu je to nejefektivnější ohodnocení práce zaměstnance. Stejně tak služební mobil,“ vypočítává Jančura.

Mám jen chalupu

Žádný další jiný příjem z nájmů nebo podílových listů prý nemá a údajně ani nepotřebuje. „Jediný můj osobní majetek je společný dům v Bílovicích a zděděná chalupa,“ dodal.

Kromě toho je Radim Jančura výlučným majitelem společnosti Student Agency Holding, pod kterou spadají všechny další firmy. „Tento majetek nedokážu sám ohodnotit. Je těžké to vyjádřit. Skutečností je, že v letech 2016 a 2017 byly firmy v hluboké ztrátě, v řádech sta milionů korun ročně,“ uzavřel majetkový exkurz Jančura.

Markéta: Vztah jako byznys? Opravdu?

Markéta Jančurová označila výpověď svého bývalého chotě u soudu za neuvěřitelnou. „Teď se dozvídám, že náš vztah byl vlastně byznys. Škoda, že to neřekl dopředu,“ svěřila se Blesku. Její právní zástupce uvedl, že je Jančurovým vystoupením „pobouřen a šokován“.