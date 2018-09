Velká dopravní revoluce v Brně! Od 1. září nezaparkuje v historickém centru moravské metropole nikdo, kdo tam nebydlí. Cizí auta navíc do centra nesmějí až na pár výjimek vůbec vjíždět.

Magistrát totiž bez ohledu na kritiku řady místních spouští projekt rezidentního parkování. A ten je spojený i se zákazem vjezdu „cizích“ do centra! Silničáři namalovali na vozovky modré zóny, magistrát registruje domorodce do elektronického systému. Do centra prý neproklouzne ani myš.

„Pro rezidenty (obyvatele) se zlepší parkování v okolí jejich bydliště. Abonenti (podnikatelé) vydělají na tom, že se zreguluje dlouhodobé stání vozidel v centru, zvýší se jejich obrátkovost a tím i šance zaparkovat,“ hájí systém 1. náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Lidé bydlící v historickém centru však říkají, že parkovacích míst ubylo. Před zavedením modrých zón jich bylo 1 225, nyní je jich o 47 méně. Magistrát ovšem vydal navíc k parkování v centru i neuvěřitelných 550 výjimek.

Na domech ale zatím nejsou kamery, které mají hlídat vjezd do centra. V nejbližší době ani nebudou, protože radní na ně minulý týden zrušili výběrové řízení. Na dodržování pravidel budou proto dohlížet strážníci. Program na kontrolu poznávacích značek mají v mobilech a tabletech. Cizí auta propustí jen do několika málo placených parkovacích domů

Kolik zaplatí za parkování rezidenti?

Roční poplatek za parkování v sídle bydliště přijde majitele auta na 600 Kč. Pokud má rodina druhé auto, zaplatí za něj 15 000 Kč, třetí auto přijde na 30 000 Kč.

Kolik zaplatí za parkování abonenti?

Abonenti jsou podnikatelé, kteří mají v centru obchod nebo firmu. Za roční parkování svého vozu zaplatí 6 000 Kč, za druhé a každé další auto pak po 20 000 Kč.

Jak a kde mohou parkovat návštěvníci?

Cizí lidé z jných měst, ale třeba také příbuzní z jiné brněnské čtvrti, mají smůlu. Každý rezident ale může své návštěvě ročně poskytnout až 150 hodin parkovacího oprávnění. To lze ovšem udělit jen elektronicky, přes osobní stránky registrovaného rezidenta.

Kdo kam může a za kolik?

Rezident může do míst s modrým vodorovným značením. Abonent do stání se zeleným svislým značením. Návštěvník do míst s oranžovým pruhem. Návštěvníci a abonenti tam mohou na 30 minut zaparkovat zdarma, pak budou platit 20 až 40 korun za každou hodinu.

Rozvážka jídla může zkolabovat

Záchranka a hasiči mohou, samozřejmě, vjíždět a parkovat v centru kdekoliv. Problémy čekají ale třeba na rozvážkové firmy. Pokud nebude znát hladový jedlík espézetku auta vezoucího mu pizzu a neudělí mu svůj „návštěvnický čas“, zůstane pravděpodobně hladový. Auto se k němu nedostane.

VIDEO: V Brně stále nejsou parkovací automaty, kde by se dalo platit kartou. K zaparkování je potřeba i půl kila dvacetikorun.

