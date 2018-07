Magistrát a radnice Brno-střed je vyzvaly, aby se v anketě s názvem »Chceš Josefa« k návrhu vyjádřili. Někdejší devět metrů vysoký monumentální pomník s bronzovou sochou panovníka by měl stát na Dominikánském náměstí.

„Víc než o mocnářství je to o výrazné výtvarné hodnotě díla, monumentu z 19. století, který si zaslouží důstojné místo,“ míní radní Michal Doležel (Žít Brno).

Sousoší, nazvané Humanitas neboli Lidskost, se sochou Josefa II. na podstavci zdobilo do roku 1919 dnešní Moravské náměstí. Po stržení přežilo zakopané na dvoře jatek v Křenové ulici. Bronzového císaře zachránil před roztavením sochař Vincenc Makovský. Téměř 800 kilogramů vážící socha si „vytrpěla“ své. Od roku 1988 našla azyl v parku psychiatrické léčebny.

Záměr vrátit monument před Novou radnici už našel řadu kritiků. Umístění sochy Josefa II. na Dominikánské náměstí nedává smysl, ani historický, ani architektonický, tvrdí předseda hnutí Brno+ Robert Kotzian.

„Socha tohoto císaře zde nikdy nebyla a její umístění na Dominikánském náměstí nemá žádný významný historický důvod. Socha je natolik rozměrná, že je před Novou radnici nevhodná a působila by rušivě. Tento nápad vedení radnice proto nepodporujeme,“ dodal Kotzian s tím, že Brno+ by vsadilo na původní místo pomníku, tedy vstup do parku na Moravském náměstí.

Pospíšil: Historické mičurinství

Brněnskému zastupiteli za ČSSD Oliveru Pospíšilovi vadí, že návrat císaře, jehož pomník financovali brněnští Němci a sloužil coby symbol německého nacionalismu, by se měl křížit s oslavami 100. výročí vzniku Československa.

řekl Blesku Pospíšil.

Podle Doležela je ale význam Josefa II. spjat v první řadě s reformami, které měly s odstupem výrazně pozitivní vliv i na hospodářský rozvoj českých zemí. „Z této perspektivy bychom měli hodnotit jeho přínos, nikoliv se zabývat jen ideologií," podtrhl radní.

Josef II. byl evropským osvícencem

Nejstarší syn Marie Terezie, Josef II. (1741 – 1790), byl v letech 1765 - 1790 císařem Svaté říše římské a v letech 1780 - 1790 králem uherským a (nekorunovaným) králem českým, markrabětem moravským a arcivévodou rakouským. Byl jedním z nejvýznamnějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě. Častý výskyt jména Josef je podle historiků právě odrazem jeho obliby mezi obyčejným lidem, jehož postavení podstatně zlepšil. Díky jeho oblibě u sedláků mu lidé dokonce začali přezdívat "selský panovník".