Vytažení české vlajky z vagíny herečkou při divadelním představení není trestným činem! K tomuto závěru dospěla brněnská policie poté, co prošetřila 19 trestních oznámení, která obdržela v reakci na obscénnosti při představení hry Naše násilí a vaše násilí.

„Po důkladné analýze materiálů včetně zhlédnutí a vyhodnocení kompletního záznamu hry a konzultaci se státním zastupitelstvím vyšetřovatel dospěl k závěru, že nejde o trestný čin. Nebyly tedy zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Postihu se naopak nevyhne právě 25 lidí, kteří přímo v divadle narušili představení. Vnikli na jeviště a hercům až do svého vyvedení ze sálu bránili desítky minut v hraní. Policisté jejich chování vyhodnotili jako podezření z přestupku.

„Je smutné, že jediný, kdo za tuto hanebnost bude trestán, jsou Slušní lidé. Jsme rádi, že kardinál Duka podal na organizátory této bezbožnosti žalobu a veříme, že bude úspěšná,“ uvedl předseda sdružení Zdeněk Pernica.

Kardinál Dominik Duka žaluje brněnské divadlo

Prakticky ve stejné době, kdy policie sadu trestních oznámení odložila, podal kvůli představení Naše násilí a vaše násilí a další hry Prokletí u Městského soudu v Brně žalobu na Centrum experimentálního divadla v Brně kardinál Dominik Duka.

Ve hře Prokletí je totiž mimo jiné vyobrazená socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem. Herci pak naznačují jeho felaci. Podle hlavy české katolické církve se obě představení hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

„Vzhledem k tomu, že jsem arcibiskup pražský, jsem také členem církve, jsem tedy věřící. A jestliže papež František říká, že pastýř musí být cítit ovcemi svého stáda, je mojí povinností, abych nejenom sám za sebe, ale i za druhé pozvedl svůj hlas k tomu, co se odehrálo. Domnívám se totiž, že slušnost a respekt k druhému, k jeho názorům, je základem soužití ve společnosti,“ řekl Blesku kardinál.

Žalobu podal prostřednictvím advokáta Ronalda Němce jako fyzická osoba.

„Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání. Proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ vysvětlil Duka.

Jeden ředitel divadla je zaskočený, druhý je rád

Dukova žaloba ale zaskočila nově zvoleného ředitele Centra experimentálního divadla Brno Miroslava Oščatku. „My jsme byli pouze spolupořadatelem. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch,“ uvedl Oščatka.

„Ta postava ani nereprezentovala Ježíše Krista. Nesla určité znaky Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nedovedu si představit, že by někdo s takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to bude na soudu,“ dodal Oščatka.

Ředitel pořadatelského Národního divadla Brno Martin Glaser je naopak prý rád, že kardinál žalobu podal, protože se ukáže, kdo má pravdu. „Nebudu mít ani žádný problém s tím, když tu žalobu rozšíří. Pokud napadá i představení Prokletí, musím smeknout, že chce (Duka – pozn. red.) rozšířit debatu i na hru o zneužívání dětí, žen a nevidomých osob kněžími. To je něco, co ve veřejné diskusi nebylo. Pokud je cílem dostat to na veřejnou diskusi, je třeba mít vůči němu hlubokou úctu,“ řekl Glaser. Hra Prokletí se objevila před necelým rokem v Praze a nikdo proti ní tehdy nic neměl.