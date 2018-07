Býk

I když vám současná doba přináší nejednu finanční příležitost, vy se soustřeďte na to, co máte jisté. O víkendu na peníze přestaňte myslet vůbec. Odpočívat můžete i tak, že neutratíte ani korunu. Dejte si to jako závazek, uvidíte, že to bude zábavné.