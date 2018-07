O novém nádraží v Brně se mluví 90 let. Současné nádraží už kapacitně nestačí. Zvažovala se varianta výstavby v centru pod Petrovem poblíž současného nádraží, nebo odsun o necelý kilometr k řece.

Kraj, město, ale i někteří odborníci se vyslovili pro odsun, mnozí z řad aktivistů a obyvatel Brna zase chtějí nádraží v centru. Většinou se pro něj vyjádřili ve dvou referendech, která však nebyla platná pro nízkou účast.

Ministr dopravy Dan Ťok předložil vládě informační materiál, v němž ministerstvo rozhodlo o odsunu, ale zatím nepočítá s diametrem.

Možnost stavby diametru do budoucna prověří Správa železniční dopravní cesty, která se bude zabývat i sloučením dosud oddělené osobní a nákladní dopravy do jednoho koridoru.

Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) řekl, že předloží radě Brna návrh, aby vyzvala vládu k odmítnutí postupu ministerstva a aby se diametr stavěl současně s nádražím. Jinak podle něj město nezvládne přepravovat cestující z odsunutého nádraží. Už nyní je kapacita tramvají na hraně.

Babiš to prý zkazil

Znepokojený je rozhodnutím ministerstva a potažmo vlády i náměstek primátora Petr Hladík. „Diametr je nutnost a Babišova vláda jde tímto rozhodnutím proti lidem. Je mi líto, že hnutí ANO, které mělo nejlepší podmínky prosadit podzemní dráhu jako společnou investici s novým nádražím, to nedokázalo se svým stranickým předsedou a premiérem Andrejem Babišem dojednat,“ řekl Hladík.

Podle něj za výsledek nese zodpovědnost hnutí ANO. Hladík podpoří Hollanův návrh, aby město vyzvalo vládu o zahrnutí diametru do výběru varianty nádraží.

Nové nádraží může dopadnout jako Zvonařka

Podle primátorova náměstka Martin Andera (SZ) vláda podpořila kolaps dopravy v Brně, protože chce nádraží odsunout. Zelení dlouhodobě podporovali variantu výstavby nádraží pod Petrovem. „Pokud má diametr odvrátit dopravní kolaps, musí se postavit spolu s odsunutým nádražím,“ uvedl Ander.

Jinak lidé zažijí to samé co s autobusovým nádražím Zvonařka, k němuž dodnes nevede tramvaj, přitom je v odsunuté poloze už desítky let.

Variantu pod Petrovem podporují i aktivisté z hnutí Nesehnutí. Hana Chalupská míní, že odsun poškodí město i většinu obyvatel. Odsun a ještě bez diametru podle ní bude mít za následek odliv cetujících z MHD do aut, pro která není v Brně dost místa.

Diametr jednou bude

Opoziční ČSSD a ODS ústy předsedů Olivera Pospíšila a Roberta Kerndla míní, že je odsun dobrý a podmínění jeho stavby diametrem není správné. Podle nich sice diametr dopravě pomůže, ale časem se k němu stejně musí dospět, i pokud nebude podmínkou stavby nádraží.

Odsunuté nádraží má stát přes 40 miliard korun. Ministr Ťok má do konce prázdnin vypracovat detailní rozbor financování přesunu. Další dvě miliardy by měla stát městská infrastruktura, s dalšími 20 miliardami se počítá na budoucí zapojení vysokorychlostních tratí.

U diametru, který by přepravoval cestující stejně jako pražské metro, se počítá s náklady v miliardách korun, někdy se mluví až o 20 miliardách.

