Když severní dráhou císaře Ferdinanda přijel 6. června 1839 do Břeclavi vlak tažený parní lokomotivou Moravia, byla to velká sláva. Břeclav se totiž stala prvním městem se železniční stanicí na českém území. Železničáři nyní zahájí přestavbu současné stanice, aby nádraží odpovídalo své historické předloze z 19. století.

„Od 30. července uzavřeme vestibul výpravní budovy. Stavební úpravy budou totiž takového rázu, že nedovolí současné užívání veřejností,“ vysvětlila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.



Podle Šubové dojde k odstranění nosného sloupu v hlavním průchodu na 1. nástupiště, k probourání otvorů v nosných stěnách do budoucího koridoru a komerčních prostor. „Zároveň budou zahájeny práce na přístavbě komunikačního koridoru a pokračovat bude výměna střešní krytiny,“ dodala mluvčí SŽDC.

Přestavba pomůže cestujícím

Stavební úpravy mají mít příznivý dopad na cestující. „Vytvoří se pro ně nové prostory v části původních pokladen. Stavbou nového proskleného koridoru dojde ke vhodnějšímu propojení mezi nástupištěm 1B, terminálem autobusového nádraží a samotnou nádražní budovou,“ upřesnila Šubová.



Železničáři využijí volné prostory



Projekt zohlednil úpravu průčelí budovy do původního stavu z 19. století. Své místo by tu mohly najít i nejrůznější úrady. „Opravují se i prázdné kanceláře v administrativní části budovy. Chceme maximálně využít tyto prostory a jednáme s orgány státní správy a samosprávy či dalšími institucemi o tom, aby do volných částí přesunuly své zaměstnance,“ dodala mluvčí SŽDC.

Stavba zakončí rekonstrukci celého břeclavského železničního uzlu. Práce mají skončit do konce června příštího roku a celkové náklady činí zhruba 70 milionů korun.

VIDEO: Rozsáhlou rekonstrukcí prochází v současné době na jižní Moravě i nádraží ve Veselí nad Moravou.