„Zájemci si jej mohou prohlédnout každý den až do pondělí od 10 do 18 hodin,“ upozornil mluvčí Veletrhů Brno Jiří Smetana.

Vstup do areálu je volný, neprůchozí zůstanou jen dva salónní vozy následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d‘ Este a prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Návštěvníci ale přes okna spatří vše podstatné včetně kupé, kde oba státníci na cestách složili hlavu k spánku.

„Tyto vagony jsou ve velmi dobré kondici. Interiér je kompletně původní, byl pouze restaurován. Následníkův vůz je ve stylu druhé secese, Masarykův ve stylu tzv. prvorepublikového baroka,“ řekl Blesku ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Historie obou salónních vagonů je plná historických kuriozit a perliček. „Starší salónní vůz následníka trůnu vozil Františka Ferdinanda a jeho rodinu do Terstu k moři, po roce 1919 se zařadil do flotily prezidentského vlaku. Naši prezidenti s ním jezdili až do roku 1959. Masarykův vagón je známý z 16. května 1945 z triumfálního návratu prezidenta Edvarda Beneše do vlasti. Z Košic přijel do Brna, ubytoval se ve vile Stiassni a kvůli poničené trati u Brna vyrazil na Prahu prezidentským vlakem až z Blanska,“ prozradil Ksandr.

Celé soupravě vévodí na výstavišti parní lokomotiva řady 464.202 z roku 1956, na vedlejší koleji nechybí slavná „Bardotka“ řady T 478 z roku 1967. V sestavě historického Prezidentského vlaku zaujmou ještě dva další vozy – tzv. pancéřák z roku 1931 opět od Ringhoffera. V jeho útrobách je k vidění expozice mapující jízdy všech československých prezidentů od T. G. Masaryka až po Václava Havla.

„Díky fotodokumentaci České tiskové kanceláře lze velmi dobře tyto cesty zmapovat s jedinou výjimkou. Tou je Gustáv Husák, jehož fotografií při oficiálních cestách vlakem je naprosté minimum,“ upozornil Karel Ksandr.

Aktuální 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa připomene také salónní vůz vyrobený pro prezidenta republiky v roce 1968 v někdejší NDR. Tímto vozem cestoval 30. října 1968 z Bratislavy do Prahy prezident Ludvík Svoboda. Vůz zakoupilo letos Národní technické muzeum do sbírky od Českých drah.

Prezidentský vlak při spanilé jízdě v rámci 100. výročí vzniku Československa navštíví postupně také Bratislavu, Olomouc, Košice, Plzeň, Zlín či Žilinu. Jízdu ukončí při slavnostní prezentaci, která se uskuteční od 28. srpna do 3. září na Masarykově nádraží v Praze.