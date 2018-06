Zpět

na

Věčně uremcaný, nespokojený národ? Zapomeňte! Češi nebyli nikdy štastnější než dnes. Vyplývá to z unikátní a obsáhlé studie Masarykovy univerzity, která zkoumala chování a postoje lidí od roku 1991 do roku 2017. Ze statistiky vyplynulo například i to, že lidé věří na nebe i peklo a že manželství je zastaralé.