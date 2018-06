Ještě 56 tisíc subjektů není vypořádáno s oprávněnými nároky na restituce! Dalších 300 případů soudy řeší, a to i přesto, že od začátku restitucí uplynulo už 27 let. Od 1. července má podle zákona platit restituční tečka. Změnu může udělat jen Ústavní soud, který se touto problematikou bude zabývat ve středu.

„V roce 1981 nabídl tehdejší národní výbor matce jedné ze stěžovatelek odkoupení pozemků. Ta s tím nesouhlasila. Přesto obec na nich vybudovala školu. Dcera se ale náhrady začala domáhat až po lhůtě,“ nastínila jeden z problematických případů mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílová.



Některé restituce přitom mohou vést i k novým křivdám. „V roce 2000 si manželé koupili pozemky a u pozemkového úřadu si přitom ověřili, že na ně není evidován žádný restituční nárok. Po 18 letech, co jsou zapsáni v katastru, podali restituenti návrh na jejich vklad do svého vlastnictví,“ přidal další z případů právník ombudsmanky David Vávra.

Nejhorší je Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj

Obdobných případů je několik set. „Všechny se týkají Jihomoravského kraje, Středočeského kraje a Prahy. Velmi častým problémem je, že lidé žádají o navrácení zemědělských pozemků, které již dávno zemědělskou půdou nejsou. Stojí na nich například družstevní domy. Jiné vhodné pozemky přitom stát k dispozici nemá,“ vysvětlil zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

„Ukončit restituce by bylo velmi záhodné, 100 % náprava není možná. Společenskému klimatu to nepřispívá. Tak jak přistoupila Česká republika k restitucím, nemá obdobu nikde ve světě. Nikde se nevracely např. domy. Jednou to musí skončit, donekonečna to zatěžuje státní orgány,“ upozorňuje Křeček.