„Pátá etapa zahrnuje čištění 47 hektarů, dosud státní podnik zaplatil za čištění lesa 14 milionů korun,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Ze zasažených 750 hektarů odborníci v minulosti vyčistili třetinu, od roku 2015 čistí zbytek. Od té doby se podařilo zkontrolovat 150 hektarů, na nichž se našlo 6500 kusů munice a 68 kilo výbušnin a střeliva.

Nejčastěji vykoukne dělostřelecká munice

Pyrotechnici zkoumají povrch minimálně do hloubky půl metru. Nejčastějším nálezem je dělostřelecká munice ráže od 31 do 155 milimetrů. Nalezen byl také dělostřelecký protibetonový granát ráže 21 centimetrů o hmotnosti 125 kilogramů. Veškerý materiál předává společnost policii k likvidaci.

„Některá munice je v takovém stavu, že ji nelze převážet. Proto jsme ji zlikvidovali přímo na místě nálezu nebo na místě určeném k likvidaci," uvedl náměstek policejní Pyrotechnické služby Miroslav Žán. Munice, kterou lze převézt, se nejčastěji likviduje v Ralsku.



Celkem by mělo vyčištění lesa přijít na 50 milionů korun, je rozčleněno na deset etap a hotovo by mělo být už v roce 2023.



Nacisté provozovali za druhé světové války v Bořím lese továrnu Muna. Při osvobozování se ji sovětská armáda rozhodla zlikvidovat a vyhodila ji do povětří. Výbuch rozmetal munici na ploše 750 hektarů.

VIDEO: Likvidace válečné munice nalezené u Tišnova.

délka: 01:18 Video 360p REKLAMA Pyrotechnici našli na Brněnsku 700 kilogramů válečné munice. Policie ČR