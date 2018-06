„Kvůli úplné uzavírce povede objízdná trasa pro osobní auta, linkovou a náhradní autobusovou dopravu přes dva železniční přejezdy mezi Hutníkem a ulicí Dvořákova. Auta do 7,5 tuny pojedou přes Uherský Ostroh a Blatnici pod Sv. Antonínkem. Vozy nad 7,5 tuny pojedou přes Uherský Ostroh, Hluk, Dolní Němčí, Slavkov, Boršice u Blatnice, Blatničku a Blatnici,“ popsal dopravu mluvčí radnice Jakub Zbořil.



Podjezd nezvýší, zasekávat se tu auta budou dál



K rozmrzelosti místní radnice nedojde k navýšení výšky podjezdu, která je jen 3,9 metru. I přes dobré značení v něm každý rok uváznou desítky kamionů.

„Vstoupili jsme do jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) i Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), abychom konečně problém vyřešili. Myslím, že při rekonstrukci nadjezdu se k tomu nabízí ideální šance, která se už nikdy nemusí opakovat,“ upozorňoval už při plánování opravy starosta Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík (65, ODS). Město ale neuspělo.

Zatímco silničáři šli na jednání s tím, že by trať mohla být zvýšena, železničáři naopak prosazovali prohloubení podjezdu. „Situaci jsme společně projednávali, ale nedospěli jsme k žádnému výsledku. Proto žádnou akci v této souvislosti nepřipravujeme,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.



Železničáři upozorňují, že zvýšení trati je technicky téměř neproveditelné. „Most kříží železnici pod železniční stanicí. Zvýšit trať proto nemůžeme. Z našeho pohledu by k normované výšce 4,8 metru pomohlo zahloubení podjezdu. Most je včetně nosné konstrukce v dobrém stavu. Musela by se jen zřídit nová hydroizolace. Technicky to možné je,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Chodcům se zavřou chodníky pod zmíněným mostem i v tzv. myší díře u supermarketu. „Pro chodce bude zřízen provizorní chodník přes kolejiště. Po celou dobu v něm nebude vedena žádná železniční doprava,“ doplnil mluvčí veselské radnice.