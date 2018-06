V pátek 25. května obyvatelé Čejkovic sledovali večer televizi, když se obcí najednou rozlehla děsivá rána. Prohnilé trámy na Masarykově domku nevydržely a střecha se zhroutila. Sokolové o jejím špatném stavu věděli, ale na opravu neměli peníze. Domlouvali se proto s radnicí na převodu domku na obec.



„O převod stojíme i nyní. Jen nějakou dobu to potrvá. Odsouhlasili jsme proto aspoň částku 300 tisíc korun na opravu střechy. Neboť to je potřeba řešit okamžitě. Převod dokončíme hned, jak to bude možné. Jsem přitom rád, že hlasování bylo jednomyslné,“ potěšilo starostu Čejkovic Pavla Novotného.

Oprava střechy má vyjít přibližně na půl milionu korun. O pomoc Sokolové zažádali i Jihomoravský kraj. Podle starosty s převodem na obec souhlasí.



Obec neplánuje po převzetí domku žádné výraznější změny. „Expozice určitě zůstane stejná. Stejně tak i střecha se nezmění, bude stejná bobrovka, jako doposud,“ ujistil starosta.

VIDEO: T. G. Masaryka si letos výrazně připomínají v jeho rodném Hodoníně.