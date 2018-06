Váhy

Pokuste se do víkendu vyřešit problém v rodině, jinak vás nečeká nic hezkého. Budete muset trošku ustoupit, aby se věci hnuly kýženým směrem. Bez kompromisu to nepůjde, na to můžete zapomenout. Nebude vám to úplně po chuti, ale zachováte se rozumně.