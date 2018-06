Ta se zároveň mohla seznámit s plány majitele, realitní společnost CPI Property Group, jak by areál mohl vypadat po postupné přestavbě. „Aktuálně máme k dispozici od týmů architektů ideové návrhy, nad nimiž chce diskutovat jak s odbornou, tak laickou veřejností,“ vysvětlil výkonný ředitel Zdeněk Havelka.

Majitelem více než dvaadvacetihektarového areálu v Brně-Zábrdovicích je skupina Radovana Vítka od roku 2016, která loni na podzim začala v areálu s demolicemi. „K zemi šlo zhruba 40 procent budov a postupně se bude v demolicích pokračovat. Ze stovky budov zůstanou stát pouze čtyři, které byly vyhodnoceny jako vhodné pro rekonstrukci a zároveň mají architektonickou hodnotu,“ uvedl projektový manažer Ladislav Všetečka.

Nářaďovna v novém - 2019

Nejdále je přestavba někdejší nářaďovny, která ožije v roce 2019. Promění se v administrativní budovu s centrální recepcí, jídelnou, obchody, fitness sálem a kolárnou. Ze střešní terasy nabídne výhled na panorama města.

CPI Property Group počítá také se zachováním administrativní budovy ředitelství u ulice Lazaretní, kotelny s komínem v centrální části a také s velkou výrobní halou v severozápadní části u řeky. „Zbylou část nachystáme jako stavební pozemky," poznamenal Všetečka.

délka: 00:20 Video 360p REKLAMA Unikátní pohled do továrního areálu někdejší Zbrojovky Blesk TV Zdeněk Matyáš

Území někdejšího továrního areálu je rozčleněné do šesti zón, z nichž každá bude mít odlišné využití a bude se stavět v jiné etapě. „Nebudeme však postupovat tak, že jednu postavíme a pak začneme druhou, ale postupně budeme území zahušťovat. Také jsme zavrhli původní ideu, že by v části areálu zůstala logistika a výroba," uvedl Havelka.

Největší plochu zabírá severní polovina areálu, kde se počítá s byty, obchody, kancelářemi a veřejným prostorem. Součástí má být také rekreační zóna podél Svitavy, čímž by město získalo další relaxační oblast blízko centra.

Diskuze Brňanů

Jihovýchodní část areálu by se měla stát veřejným prostorem, kde může být sportoviště či kulturní zařízení. „Půjde o první část, v níž dáme prostor Brňanům, aby se vyjádřili, co by zde chtěli. Postupně takhle chceme diskutovat o každé zóně zvlášť," řekl Havelka. Poslední centrální zónu kolem kotelny by měly zaujímat domy pro bydlení, obchody a služby.

Čekání na změnu územního plánu

Co přesně bude kde možné udělat, závisí také na schválení nového územního plánu města. Měl by být na přelomu let 2021 a 2022, do té doby bude majitel demolovat a rekonstruovat zmíněné budovy.

CPI odhaduje postupnou přeměnu legendárního továrního areálu na dobu patnácti let, výše investic se pohybuje v desítkách miliard. V budoucnu tak zde vznikne zcela nová čtvrť městské části Brno-Židenice, ve které by mělo najít domov až 10 tisíc obyvatel.