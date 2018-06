Koaliční hnutí ANO chce v Brně za 1,5 miliardy korun postavit budovu magistrátu. Stát by měla na volném prostranství mezi ulicemi Koliště a Benešova za palácem Morava nedaleko hotelu Grand. Část stávajících objektů by město prodalo.

Do objektu by se sjednotilo všech 1100 zaměstnanců magistrátu, kteří nyní pracují zhruba na deseti místech. „Lidem by to ušetřilo čas a městu náklady za energie i opravy současných budov,“ vysvětlil investici primátor Brna Petr Vokřál.

Primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO) řekl, že hnutí už jednalo o věci s koaličními partnery a navrhne to projednat v radě tak, aby to mohlo schvalovat zářijové zastupitelstvo.

Projekt už má stavební povolení

Původně chtěla v místě postavit devítipatrovou budovu s kancelářemi společnost CD Centrum, ale ustoupila od toho. Město by od ní pozemek i projekt na stavbu koupilo za 170 milionů, což už by byla součást celkové investice. Podle Mrázka má budova vydané stavební povolení, město by provedlo pouze některé vnitřní úpravy.

Současné budovy by se prodaly

Budova by měla být hotová v letech 2023 až 2024. Nastěhovat by se do ní mohli úředníci ze všech současných budov, například v Kounicově, Husově a Šumavské ulici, na Dominikánském náměstí, v ulici Koliště, a z dalších míst.

Vokřál uvedl, že by město část budov mohlo prodat. Získat by se tím mohla odhadem zhruba polovinu nákladů, tedy 750 milionů korun. „O budovy už projevily zájem některé instituce. Efektivita přestavby budov a výstavby nové budovy vychází investičně stejně. Z hlediska energetického vychází centrální objekt lépe,“ uvedl Vokřál.

Podle náměstka Mrázka by se ročně ušetřily desítky milionů korun za energie. Komplex tří propojených budov by mohl mít například systém vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel, fotovoltaiku na střeše a podobně.

V plánu je také podzemní parkoviště s 500 místy, které by nabídlo parkování pro zaměstnance, ale i občany. Podle Vokřála by centrální budova se všemi odbory ušetřila čas lidem a nabídla by i příjemnější prostředí zaměstnancům, kteří nyní pracují na různých místech a ve starých budovách.

