„Manželka měla termín až příští sobotu. Byl tak ještě relativně čas. Ráno se ale vše rychle změnilo. Dcerka asi chtěla rychle na svět. V 8.25 pro nás přijel taxi, který nás vezl do porodnice na Obilní trh. U Zvonařky jsme ale uvízli v zácpě. Řekl jsem proto taxikáři, ať zabočí k čerpací stanici a volal jsem záchranku,“ popsal dramatické okolnosti dnešního rána.



Porod mezitím začal. „Operátorka záchranné služby mně přes telefon říkala, co mám dělat. Připravoval jsem se, že když záchranáři včas nepřijedou, odrodím to sám. Když přijeli, měla dcerka hlavičku už částečně venku. Vše pak probíhalo velmi rychle. Kdyby záchranka přijela asi o 30 sekund později, už by bylo asi po porodu. V 8.49 byla už Rozálka na světě,“ upřesnil čas šťastný tatínek.

S manželkou Terezou (24) má už druhé dítě. „Také syn Hugo před necelými dvěma lety přišel rychle na svět. Do porodnice jsme to ale tenkrát stihli, i když i on se narodil o pět dnů před termínem,“ doplnil Vojtěch.



Nejpodstatnější přitom asi je, že jak maminka, tak i její dcerka jsou zdravotně v pořádku. „Rozálka má 2 750 gramů a měří 48 centimetrů. Obě moje holky jsou v nemocnici, ale je vše v pořádku. Manželka je dokonce v takové kondici, že by klidně mohla jít rovnou hrát tenis,“ zavtipkoval si šťastný táta.

V předchozím vztahu měl Vojtěch také jedno dítě. „A byl jsem u všech tří porodů. Už proto vím, co a jak. Asi si udělám nějaký kurz na porodníka,“ přidal na závěr s lehkou nadsázku.

