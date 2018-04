Samička ponese jméno Anoona, zdrobněle Anu, což v africkém domorodém jazyku šonštině znamená Bůh vidí. O jménu pro malou lvici rozhodli příznivci brněnské zoo na webu a facebookovém profilu.

Štěpánek: Lev mě provázel celou kariérou

Pro tříměsíčního lvího kluka určil jméno sám velký český tenisový bojovník. „Akashinga znamená statečný a zároveň se tak označuje speciální ženská protipytlácká jednotka. Doufám, že se můj kmotřenec ukáže jako statečný lev a bude se mu skvěle dařit. Být kmotrem je pro mě velká čest už proto, že lev je zvíře, které mě provázelo celou mou kariéru,“ řekl Štěpánek.



Hosté i stovky malých i velkých návštěvníků slavnosti po křtu zvědavě obhlíželi dění ve výběhu. Otce Lolka, matku Kivu i lvíčata ale nechala celá sláva v naprostém klidu a dál si společně užívali klid slunného nedělního odpoledne.

Křest lvích dvojčat v brněnské zoo. Rodinná pohoda ve venkovním výběhu.

Samice lva konžského Kivu se narodila 12. října 2012 v portugalském Lisabonu. Do Zoo Brno přijela loni 11. července z ústecké zoo. Samec Lolek na Mniší horu přicestoval přesně o týden později z polského Gdaňsku, kde se také 14. července 2015 narodil.

Lvíčata se narodila loni 29. prosince, pro Kivu je to první zkušenost s porodem a starostí o potomky. Událost je o to významnější, protože poslední narození lvů se v Zoo Brno datuje do roku 1993.



Křest lvíčat v brněnské zoologické zahradě. Mluvčí zahrady Michal Vaňáč.