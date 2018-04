Unikát, jaký nemá ve střední Evropě obdoby, tak označují odborníci rozkvetlé sady teplomilných mandloní u Hustopečí. A milovníci přírody to vědí. O víkendu jich sem dorazily stovky z celého Česka.

Sobotní idylka s modrou oblohou a příjemnými 18 stupni vzala přes noc za své. Neděle přivítala davy vlezlou zimou a prudkým vichrem, vhod přišlo znovu teplé oblečení.

Přecpaná parkoviště a neustávající vlna pěších stoupajících k nedalekému starému vrchu ale svědčila o jediném. Ani rozmary jarního počasí nemohly odradit návštěvníky od procházky stromořadím se záplavou narůžovělých květů a pohledu na stovky mandloní z nedaleké rozhledny.

„Přijeli jsme z Kokořínska, tak daleko se donesly zvěsti o zdejších rozkvetlých mandloních. Je to nádhera, nemám slov,“ svěřila se Blesku Lenka Šubrtová, která s sebou vzala i děti Toničku a Rudlu.

Také manželé Martin a Eliška z nedalekých Střelic chtěli neopakovatelný zážitek zprostředkovat svým potomkům, dcerám Stele a Lily. „Počasí nám nepřeje, ale ten pohled to vynahradí,“ ubezpečovali rodiče.

Socialistická mánie: 50 tisíc vysazených mandloní

Barevnou pastvu pro oči korunoval výstup na sedmnáct metrů vysokou rozhlednu na Starém hustopečském vrchu. Pohled na stovky čerstvě rozkvetlých stromů je přitom jen zlomkem toho, co by návštěvníci spatřili v polovině 60. let minulého století. Po socialistické mandloňové „mánii“ totiž sadaři v okolí města vysázeli desetitisíce stromů.

Ke zdejšímu masivnímu sázení mandloní došlo po roce 1948, kdy se zastavily dodávky mandlí ze Španělska, Itálie a Řecka. Jejich počet se pohyboval kolem 50 tisíc stromů. Po roce 1989 a obnovení dovozu plodiny se pěstování ukázalo jako neefektivní.



Milovníci v současnosti přibližně 1200 rozkvetlých mandloní se mohou projít po 9 kilometrů dlouhé naučné stezce, která vede k rozhledně a do dvou sadů. Město Hustopeče pořádá vždy na konci března Slavnost mandloní a vína.