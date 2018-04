Měsíce nejistoty a ucpaných objízdných tras se stanou pro motoristy i obyvatele Černé Hory už brzy minulostí. Dělníci a stavební stroje začali v pátek rozebírat zdevastovaný most na silnici I/43.

Podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic stará konstrukce v dezolátním stavu zmizí během dubna. Nový most dokončí stavbaři podle plánů do konce letošního roku. „Cena za demolici a stavbu je 53 milionů korun,“ uvedl přímo u mostovky v dlouhodobě havarijním stavu ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

„Bagry s hydraulickými nůžkami železobetonovou konstrukci prakticky rozkoušou,“ popsal postup mluvčí silničářů Jan Rýdl.



Loňské plánované opravy vzaly za své poté, co se zjistilo, že most je v natolik špatném stavu, že jediným řešením bude demolice. Nová konstrukce uleví obyvatelům městyse, kteří tak byli od léta vystaveni záplavě tranzitní dopravy.

Pracovat se začalo bezprostředně poté, co stavební povolení nabylo právní moci. „Smlouvu máme uzavřenou asi tři týdny. Jsem rád, že se nám daří držet slovo a zahajujeme na začátku stavební sezony," dodal šéf brněnské pobočky ŘSD.

Tisíce aut drtí každý den městys

Aktuálně Černou Horou projede denně přibližně 15 tisíc aut včetně kamionů. Omezení průjezdu Černou Horou třicetikilometrovou rychlostí způsobilo, že přejít silnici bylo pro chodce takřka nadlidským úkolem. „Teď už to vydržíme. Hlavně že ty kolony zmizí. Od rána do večera, to je šílené,“ svěřila se jedna z obyvatelek těžce zkoušeného městysu.

délka: 00:56 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Silničáři loni v červenci most v Černé Hoře kvůli jeho katastrofálnímu stavu uzavřeli. V pátek začala jeho demolice. Hynek Zdeněk