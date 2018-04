Býk

Do vínku je vám dána velká empatie, což se samozřejmě odráží v první řadě ve vašem rodinném zázemí. Jste nakloněni všemu, co vás dokáže s vašimi nejbližšími sbližovat a co je pro všechny příjemné. Přemýšlejte dnes o nějakém prodlouženém víkendu.