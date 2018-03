Panna

Kolegové a kamarádi se na vás budou obracet s různými žádostmi, jako by se snad na tom dohodli. Poraďte jim, ale neangažujte se příliš. Když něco nevyjde, připsali by vám to na vrub, ani by nemrkli. Ostatně vám také nikdo nepomůže, když potřebujete.