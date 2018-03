Z Brna se nyní létá do Londýna a Mnichova. Od jara měly přibýt linky do Milána, Bruselu, Říma, Barcelony a Lvova. Kraj byl připravený do toho investovat 60 milionů korun. „Obě strany jednaly a nedohodly se. Proto jsem dnes poslal do Rumunska dopis, že s touto spoluprací končíme. Nevidíme v tom perspektivu,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Podle něj je problém v právní stránce. „Rozdíl mezi českým a rumunským právem je trošku větší. Jsou věci, na kterých musí trvat česká strana, na něčem trvala rumunská strana,“ dodal Šimek. Dodal, že Jihomoravský kraj se snažil řešit všechny problémy, zatímco na druhé straně narůstaly v právní oblasti různé nároky.

Kraj ale podle hejtmana už dříve začal jednat s jinými dopravci, kteří by mohli linky zajistit. Zatím ale není jasné, zda všechny linky zajistí jedna firma, nebo více firem. Kraj chce ale nová spojení s evropskými městy co nejdříve. Šimek věří, že některá letadla začnou létat ještě v letošním roce.

Kraj i město si od většího počtu linek slibují větší atraktivitu regionu pro zahraniční investory i turisty. Letiště loni zastavilo propad v počtu cestujících, když jich odbavilo zhruba 460 tisíc. Je to nejvíce z českých regionálních letišť.

