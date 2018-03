Chtěl dokázat, co jeho internetový vzor. Vojta (†11) si vzal švihadlo a uvázal si ho kolem krku. Uzel ale příliš utáhl a pak už ho nedokázal sám povolit. Bohužel v tu dobu nebyl nikdo na blízku, kdo by mu mohl pomoci.

Tragédie, při níž před několika dny zemřel ve škole oblíbený žák šesté třídy, otřásla nejen jeho spolužáky, ale i rodiči dětí z dalších tříd. „Je to šílené, ani se tomu nechce věřit. Stát se to mému dítěti, tak se složím. Klukovi je osm a už taky hledí do tabletu,“ svěřila se pod příslibem anonymity paní Petra.



Její syn navštěvuje nižší ročník, než zemřelý chlapec. „Řeknete si, že budete dávat větší pozor, ale stejně všechno neuhlídáte. Děcka v tomhle věku nechápou, že virtuální a skutečný svět se liší,“ posteskla si žena.

Za pravdu jí dávají psychologové. „Problémem je navíc i to, že rodiče často nevědí, co jejich děti dělají na internetu. Zabránit obdobným tragédiím je proto velmi složité,“ upozornila psycholožka krizového centra FN Bohunice.



Radnice v Králově Poli, pod kterou škola spadá, bere situaci velmi vážně. „Máme tady 5 základních škol a rozhodně chceme udělat vše pro to, aby k těmto situacím už nikdy nedošlo. V pondělí odpoledne se proto touto problematikou budeme cíleně zabývat na jednání starostů a místostarostů,“ ujistila místostarostka Králova Pole Zuzana Artimová.

Škola mezitím rozjela prevenci po vlastní ose. „Žáky jsme v rozhlase upozornili na možná rizika spojená s internetem. Následně je pak s nimi rozebírali i učitelé ve třídách,“ vysvětlil ředitel školy Petr Halík.



délka: 00:14 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Do této školy chodil Vojtěch († 11, který tragicky zemřel, když se snažil napodobit svůj internetový vzor. Hynek Zdeněk, blesk.cz