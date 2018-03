Zpět

Když budou prodavači, učitelé, lékaři a zaměstnanci mnoha dalších profesí v pondělí ráno vstávat, bude ještě zřejmě tma. Změnou zimního času na letní se totiž východ Slunce posune z šesté na sedmou hodinu ranní. Tento problém ale nemusí řešit pracovníci brněnské radnice. Úřad jim totiž umožnil, aby místo na osm přišli do práce až na devátou - a to dokonce až do čtvrtka! Kdo z vás to má?