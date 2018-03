Rak

Jste na omylu, jestli se vám zdá, že nemusíte v práci dodržovat pravidla jako ostatní, kvůli tomu, že jste dobří pracanti. Spíš je to tím, že vás někdo tajně miluje a nadržuje vám. Počítejte s tím, že se to brzo provalí, což by pro vás nebylo dobré.