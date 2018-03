Výrazně bezpečněji se od poloviny února mohou cítit pracovníci jihomoravské zdravotnické záchranné služby na Břeclavsku. Při jejich výjezdech za pacienty je totiž doprovázejí strážníci. Ti se sice chtějí hlavně zdokonalit v poskytování první pomoci, nicméně jsou připraveni kdykoliv zasáhnout, pokud by zdravotníky někdo napadl.

„Hlídky městské policie bývají u zraněného člověka častokrát jako první. Například loni poskytli naši strážníci první pomoc ve více než 100 případech u dopravních nehod či v náhlých kolapsech. Pomáhají i seniorům. Dokonalé zvládnutí první pomoci proto považujeme za velmi důležité,“ vysvětlila mluvčí břeclavské policie Lenka Rigó.



Městští policisté se školí u těch nejpovolanějších, při zásazích pracovníků Jihomoravské záchranky. „Vše důkladně sledují, díky čemuž získají potřebné znalosti a dovednosti při poskytování různých druhů první pomoci,“ upřesnila Rigó.

Strážníci navíc nejsou u zdravotníků jen pro vlastní doplnění znalostí. „Pokud by nastala situace, že by se někdo pokusil na zdravotníky zaútočit, jsou připraveni okamžitě zasáhnout a sjednat pořádek,“ ujistila mluvčí břeclavské městské policie.



To, co se může zdát jako nepochopitelné, je totiž pro zdravotníky bohužel téměř každodenní realitou. „V loňském roce jsme evidovali v rámci Jihomoravského kraje více než 50 případů, kdy někdo napadl naše záchranáře. Letos je to bohužel už 30 případů,“ upozornila na těžkou práci svých kolegů mluvčí jihomoravské záchranky Michaele Bothová.



VIDEO: Břeclavští strážníci poskytují pomoc při dopravních nehodách, kolapsech a pomáhají i seniorům, kteří si je přivolají na pomoc díky S.O.S. hodinkám.