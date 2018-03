Váhy

Do opozice s vaším znamením se dostal Merkur, takže se připravte na to, že budete mimořádně nesoustředění. Vaše roztržitost a ukvapená rozhodnutí by vám mohly v příštích dnech a týdnech pořádně zavařit. Předejdete tomu, když se budete držet zpátky.