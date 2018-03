To tu ještě nebylo! Umělkyně Kateřina Šedá (41) chce pozvat ke stému výročí vzniku republiky do Brna 1918 osamělých lidí, rovným dílem rozdělených na ženy a muže. Seznamovací akce má město a stát přijít na 4,4 milionu.

Jak celou akci plánuje? Osamělé duše najde v internetových i novinových seznamkách v Česku i na Slovensku a v týdnu od 4. do 10. června jim uchystá společné rande, zřejmě na výstavišti. Rozhádaná jihomoravská metropole tak má po odsunu nádraží téma dalšího drsného sporu.

Město totiž umělkyni a jejímu týmu už na megarande přikleplo 2,2 milionu korun. Dotace prošla až na druhý pokus o jediný hlas. Zastupitelé se dokonce veřejně pohádali. Polovina z nich totiž vidí v akci Šedé vyhazování obecních peněz.

Vášně některých vybudila i skutečnost, že stát přidá prostřednictvím ministerstva kultury 2,2 milionu. Náklady na brněnskou výroční megaseznamku tak dosáhnou 4,4 milionu korun! Peníze půjdou například na jízdné a ubytování pro pozvané a na organizaci.



„Takové oslavy výročí republiky se seznamkou v podání polozelené koalice budou připomínat víc než cokoliv jiného hipsterskou oslavu,“ nechal se slyšet odpůrce projektu, bývalý náměstek primátora Robert Kotzian (44) z Hnutí Brno+.

Proč zrovna 1918 osamělých lidí? Jejich počet odkáže na letopočet vzniku ČSR. Megarande se totiž uskuteční při oslavách 100. výročí republiky.

Kateřina Šedá: Lidé jsou víc a víc osamělí

Lidé jsou dnes podle Kateřiny Šedé stále více osamělí a dostávají se do sociální izolace. „I přes velké množství sociálních sítí lidé vlastně nemají čas, možnost a často ani odvahu někoho oslovit. A i když na seznamkách tráví obrovské množství času, žádného vhodného partnera nikdy nepotkají,“ tvrdí Šedá. Výsledkem je podle ní nízký počet sňatků a vysoký počet rozvodů.

Robert Kotzian: Hipsterský mejdan za peníze města

Paní Šedá má dostat 4,4 milionu korun na svou akci v rámci oslav 100 let státnosti. „To je taškařice,“ tvrdí opoziční politik Robert Kotzian. „A co když pokus paní Šedé nevyjde? O tom smlouva o poskytnutí dotace mlčí. V čem pak bude ona symbolika? Tohle že je důstojné připomenutí 100 let československé státnosti?“ diví se Kotzian. „Také byste brali takovou dotaci za to, že se pokusíte něco uspořádat?“ ptá se.

VIDEO: Modelka šla na první rande nahá. Šaty měla jen namalované.

délka: 08:50 Video 720p 360p REKLAMA Modelka šla na první rande nahá. Šaty měla jen namalované. youtube.com/Jen The Body Painter