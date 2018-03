Váhy

Uděláte dobře, když se ve volném dni nebudete s kýmkoliv pouštět do žádných závažnějších debat nebo vzájemné kritiky. Mohlo by to totiž skončit pořádným fiaskem. Pod taktovkou Marsu a Jupiteru by totiž mohly vyšlehnout pořádně nebezpečné plameny.