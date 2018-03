Zpět

Má v Česku pořadové číslo 73. Je to babybox nové generace, který ve čtvrtek uvedli do provozu v prostoru vrátnice blanenské nemocnice. Projekt je spojený s osobou Ludvíka Hesse (71), který myšlenku záchrany nechtěných dětí v Česku prosadil. A přijel do Blanska osobně zkontrolovat, zda vše funguje tak, jak má.