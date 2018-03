Místo 130 km/hod jen 80 km/hod. Silničáři upozorňují, že 24. března zahájí práce na osmikilometrovém úseku dálnice D1 na okraji Brna. Zachovají stejný počet jízdních pruhů. Ty ale budou výrazně užší než běžně. Řidiči budou muset proto radikálně snížit rychlost. Omezení potrvá až do poloviny června.

„Opravy dálnice D1 se budou týkat úseku mezi 182. a 190. kilometrem. Z důvodu rekonstrukce jízdního pásu ve směru na Prahu budou řidiči jezdit ve čtyřech zúžených pruzích, po dvou v každém směru. Propustnost zůstane stejná, řidiči ale budou muset jet se zvýšenou opatrností a rychlostí maximálně 80 km/hod,“ upozornil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.



Od 1. dubna se začne ŘSD opravovat most na dálnici D2 na druhém kilometru. „I zde bude zachovaný průjezd ve dvou pruzích v každém směru s omezenou rychlostí 80 km/hod. Dokončení plánujeme do konce června,“ dodal Studecký.



Silničáři upozorňují na opravy dálnice D1 mezi 182. a 190. km ve směru na Prahu. Řidičům zůstanou sice čtyři jízdní pruhy, ale budou zúžené, proto v nich budou muset snížit rychlost. Případné nehody by v těchto úsecích znamenaly velký problém.