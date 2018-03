Velká očekávání doprovázejí nový muzikál Městského divadla Brno s názvem Představ si… Režisér Petr Gazdík (42) odvážně sáhl po tématu spjatém s osudy židovského národa. Příběh zasazený do varšavského ghetta za druhé světové války ale přesahuje až k roku 73 našeho letopočtu, kdy v pevnosti na pouštním útesu Masada vzdorovalo 960 židovských obránců dva roky římským legiím.

„Hlavní hrdina, Daniel Warshowsky, přesvědčí svou rodinu a přátele, aby s ním skutečný příběh o Masadě zahráli jako divadelní hru. Ta má židovské komunitě ve stísněném prostředí varšavského ghetta přinést naději a optimismus,“ podtrhl režisér.

Inspirace z Londýna

Námět Gazdíka zaujal v roce 2008, kdy muzikál Imagine This navštívil v Londýně. „Řadu let jsem o tom přemýšlel, probíral s ředitelem Stanislavem Mošou, zda vsadit na tak vážné téma, jako je holokaust, ve spojení s muzikálem. Nakonec jsme si řekli, že máme za sebou několik úspěšných muzikálů, tak proč nezkusit vážnější téma,“ svěřil se režisér.

Velký romantický příběh židovské rebelky s generálem na pozadí posledního boje hrstky obránců bude velkou výzvou nejen pro herce, zpěváky, tanečníky, hudebníky, ale i diváky. „Je to muzikál o naději a lásce, na jehož konci budeme nejspíš plakat. Na druhou stranu je plný vnitřní síly, což by nám měl předat. To je poselství dobrého divadla, předat lidem pozitivní energii,“ míní Petr Gazdík.

Premiéra je plánována na 10. března.

Hlavní úlohy svěřil Kristýně Daňhelové, Martinu Havelkovi, Dušanu Vitázkovi a Ivaně Vaňkové. Dílo Glenna Berenbeima, Shuki Leviho a Davida Goldsmitha přeložil Gazdík společně se Zuzanou Čtveráčkovou. Scény se ujal Emil Konečný, kostýmů Eliška Lupačová Ondráčková. Choreografie muzikálu je dílem Lucie Holánkové, hudební nastudování Dana Kalouska.

Premiéra muzikálu Představ si… je naplánována na sobotu 10. března na Hudební scéně. V Česku bude mít premiéru, na evropských profesionálních scénách se hrál kromě Londýna už pouze v Německu v roce 2016.