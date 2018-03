Už od března přitom měla třikrát týdně létat letadla z Brna do Milána a Bruselu a dvakrát týdně do zbývajících tří nových destinací. „Je ale složité sladit česká a rumunská práva. Zavádění nových linek proto nabralo skluz. Momentální situace je taková, že děláme všechno pro to, abychom letos zajistili aspoň nějaké nové spojení,“ přiznal bez obalu Šimek.



Nové linky z Brna má zajišťovat rumunský Blue Air, s nímž Jihomoravský kraj založil společnost Blue Air Moravian Transport. Kraj chce do ní vložit 60 milionů korun. To by mělo stačit na pokrytí provozu. Plán počítá, že nové linky přepraví ročně 130 tisíc lidí, a to v letadlech s kapacitou 120 míst.

„Pokud by současná jednání nedopadla podle našich představ, připravujeme se i na zahájení jednání s jinými dopravci,“ upřesnil Šimek. Kraj i Brno si od nových linek slibují větší atraktivitu regionu pro turisty i investory.



Brno má v současné době pravidelné linky jen do Londýna a Mnichova. Díky letním dovoleným a tzv. charterovým letům ale letiště hlásí rekordní sezónu. „Loni jsme odbavili 570 tisíc cestujících, tedy o cca 52 tisíc víc než před rokem. Největší zájem byl o Řecko, kam letělo téměř 100 tisíc lidí,“ upřesnila mluvčí letiště Kateřina Pichalová.