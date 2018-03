Zaměstnanci hodonínského podniku VAG dali v pátek ráno hlasitě najevo, že chtějí zvýšit své mzdy. Požadují zvýšení o 12 %, zatímco tuzemské vedení podniku jim nabízí polovinu, a to zahraniční dokonce jen čtvrtinu!

„Mzdy jsou tady včetně managementu v průměru 30 tisíc korun měsíčně, což může obecně vypadat jako dost. U výrobních dělníků a techniků je to ale jen mezi 25 a 26 tisíci včetně přesčasové práce. To je nesmírně nízká mzda na to, že je tady slévárna, rizikové pracoviště a těžký provoz,“ vysvětlil požadavek na zvýšení mezd odborový předák hodonínské organizace Kovo Josef Potužník.



Při vyjednávání by chtěl dosáhnout na dvouciferné navýšení. „Pokud by se nám podařilo prosadit do kolektivní práce 12 procent, dostali bychom se na 28 tisíc hrubého včetně přesčasů, tedy na minimální mzdu v Německu,“ vysvětlil Potužník.

V hodonínské armaturce pracuje aktuálně 570 zaměstnanců. Firma neustále hledá další, ale ti spíš odcházejí do nedalekého Slovenska za vyšší mzdou. „České vedení firmy si problém uvědomuje a máme pocit, že chce jednat. Problémem je, že americký vlastník na zvýšení mezd uvolnil budget, který by zvýšil mzdy jen o 3 %,“ zdůraznil odborový předák.



Z vedení firmy se zatím k situaci nechtěl nikdo vyjádřit. Chce vyčkat na výsledek vyjednávání s odboráři. Odboráři v armaturce měli před sedmi lety velké problémy, ihned poté, co založili odborovou organizaci, dostali výpovědi. Z tří desítek přihlášek nezůstala tehdy v mžiku žádná. Odbory tak ve VAG Hodonín vznikly až později, kdy byla firma upozorněna na porušování lidských práv.