Kdy jindy, když ne teď! Brněnští zastupitelé oživili sen o místním metru, kterému říkají diametr. Mělo by 26 stanic a propojilo by Tišnov se Slavkovem u Brna.

Mezi brněnskými Řečkovicemi a Černovickým hájkem se má Severojižní kolejový diametr vnořit na 10 až 12 km pod povrch a má mít parametry podzemky. Okrajové části by vedly po současných i nově postavených železnicích na povrchu.

Zastupitelé nyní vrátili podzemku do hry. Do usnesení o odsunu nádraží »vpašovali« dodatek, aby se stavba diametru stala podmínkou i pro modernizaci celého železničního uzlu. „Chceme, aby se ke kolejovému diametru stát přihlásil a bral to spolu s nádražím jako jednotnou investici,“ zdůraznil náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Vláda o návrhu Brna rozhodne podle ministra dopravy v demisi Dana Ťoka (za ANO) již v květnu. Pokud kabinet kývne a uvolní peníze, mohli by se brněnským podzemím svézt první pasažéři za 15 až 20 let. Hloubení obřích tunelů by zřejmě začalo v úseku z Moravského náměstí směrem na jih.

Provoz bude stát půl miliardy ročně

Stavba celého Severojižního kolejového diametru by měla trvat zhruba deset let. Náklady propočítaly úřady na 25 až 30 miliard korun, v současných cenách budou zřejmě vyšší. Provoz »metra« má vyjít odhadem na půl miliardy korun ročně.

Na financování projektu budou nutné kromě krajských a brněnských peněz i masivní státní a evropské dotace. Vyloučena není ani varianta spolupráce se soukromým investorem.

Intervaly ve špičce budou dvě minuty

Projekt počítá se stavbou podpovrchových, mělce založených tratí se stanicemi s bočními nástupišti. Na předměstích má vést „metro“ odděleně od ostatní dopravy a na povrchu. Podzemka je navržena jako dvoukolejná trať s pravostranným provozem, rozchod kolejí je klasický – 1435 mm. Tunely mají být jednokolejné s minimální šířkou 8 m a výškou 4,6 m. Cestovní rychlost byla navržena na 30 km/h, traťová pak 70 km/h. Minimální interval ve špičce 120 s. Přepravní kapacita v jednom směru by měla být 5 880 lidí za hodinu.

VIDEO: Brno stále neví, kde bude mít nádraží. Konečné rozhodnutí je na vládě.

