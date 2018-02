Teplotní rekord starý 25 let padl v úterý v brněnských Žabovřeskách. Rtuť spadla k minus 11,5 stupně Celsia. Kvůli mrazům však dochází odpad, kterým v Brně topí.

„V městské části Brno-Žabovřesky v úterý padl 25 let starý teplotní rekord. Teploměr ukázal minus 11,5 stupně Celsia, rekord z roku 1993 měl hodnotu minus 9,4 stupně,“ řekl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Největší zima byla ale v Tišnově, kde naměřili skoro minus 15 stupňů, rekord tam ale nepadl.

Na jiných místech kraje teploty rekordy nepřekonávají, i když tam dnes byl větší mráz než v Brně-Žábovřeskách. Například v Tišnově dnes teploměr klesl na 14,7 stupně pod nulou, v Nemochovicích na minus 12,9, v Kuchařovicích na 12,7 pod nulou, ve Ždánicích na minus 12,5, v Ivanovicích na Hané na minus 12,3 a v Troubsku na minus 12,2 stupně Celsia.

Městské společnosti SAKO Brno, která sváží odpad a provozuje spalovnu odpadů, dochází ale kvůli mrazům a zvýšené produkci odpad, jehož spalováním vzniká teplo ve formě páry a horké vody. Spalovna je dodává do sítě Tepláren Brno.

„Aktuálně naše zařízení na energetické využívání odpadu pracuje na plný výkon, a zásoby odpadu k výrobě energie nám tak začínají docházet. V následujících týdnech by to mohlo znamenat, že pro nedostatek odpadu budeme nuceni výkon zařízení snížit, a dodávat tak do brněnských domácností méně energie,“ varoval ředitel firmy Karel Jelínek.