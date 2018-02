Snad jedině letecky. Lidé, kteří dojíždějí do Brna za prací nebo studiem, budou od března řešit závažný problém. Jak se do města vůbec dostat? Silničáři totiž začnou opravovat u moravské metropole dálnice D1 i D2. Pracovat budou na silnicích ve směru na Vyškov i Blansko. Železničáři plánují výluky od Přerova a Břeclavi. U autobusové Zvonařky se překládají tramvajové koleje.

„Tak to opravdu nevím, jak budu stíhat jezdit na lékařské kontroly, které mám v Bohunicích každých 14 dnů vždy mezi osmou a devátou ráno. To abych vyjel ještě aspoň o hodinu dřív než nyní. Takže tak v půl šesté,“ propočítává čas Karel Blaha z Hodonína.



Cesta do Brna totiž bude hodně komplikovaná. „Od druhého březnového týdne nás čekají výluky na přerovské a břeclavské železniční trati, což povede k zintenzivnění individuální dopravy. K tomu je třeba připočíst velké projekty v Brně, tedy přestavbu Plotní a Dornychu nebo ulice Hladíkova,“ upozornil náměstek hejtmana Roman Hanák (33, ČSSD).

To přitom není ani zdaleka vše. „Nesmíme zapomenout na rekonstrukci mostu na D1 u Rohlenky, dále na 2. kilometru D2 nebo rekonstrukci úseku silnice mezi Tučapy a Vyškovem. Řidiči se musí připravit na zpomalení provozu,“ varuje Hladík.



Zavřený most, obchvat a opravy »dvojek a trojek«

Komplikace nastanou také ve směru od Blanska. Kvůli havarijnímu stavu mostu u Černé Hory, který je zavřený, musí jezdit všechna auta přes obec. „Určitě je třeba počítat s kolonami. Věřím, že nový most bude stát už v listopadu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Rušno bude i na Znojemsku, kde budou stavbaři pokračovat ve výstavbě obchvatu města i opravách sítě silnic II. a III. třídy. „Firmy se vzájemně domlouvají, aby řidiči nepřejížděli z uzavírky do uzavírky. I tak nemusí být situace ale vždy stoprocentně komfortní,“ předestřel Hanák. Na vznik kolon před Brnem by to ale nemělo mít vliv,“ ujistil náměstek hejtmana.



Kraj si přitom uvědomuje, že ani v Brně samotném se nebude jednat o snadnou situaci. Od případných problémů nicméně dává ruce pryč. „Část hlavního nádraží nebude v provozu kvůli velké výluce a vlaky pojedou na dolní nádraží. Náročné stavební akce potkají řidiči v podstatě po celém městě. Brno si však jednotlivé projekty koordinuje samo,“ zdůraznil Hanák.



VIDEO: Most u Černé Hory je v katastrofálním stavu a musel být uzavřen. Na vině byli hlavně řidiči kamionů, kteří nerespektovali omezení rychlosti na 30 km/hod. Cesta z Blanska na Brno se tak výrazně zkomplikovala.



