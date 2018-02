Unikátní projekt soužití vyzkouší od příštího roku v Brně. Mladí lidé, kteří dovršením 18 let vyjdou z dětských domovů, budou bydlet s vysokoškoláky. Radnice už pro projekt Symbios rekonstruuje dům.

Dvě skupiny mladých, které by se v reálném životě nejspíš nesešly. Lidé, kteří opouštějí dětské domovy, začnou příští rok v Brně sdílet bydlení s vysokoškolskými studenty. Jedni snáze přejdou do samostatného života, druzí poznají, že někteří jejich vrstevníci vstupují do dospělosti s nezaslouženým společenským handicapem.

„Česko nemá komplexní systém práce s těmi, kteří odcházejí z dětských domovů, což je škoda,“ řekl vedoucí projektu Bohuslav Binka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mladí dospělí potřebují získat bydlení, najít si první práci a navázat nové sociální kontakty. Symbios jim kromě bydlení s mírně sníženým nájemným a nových přátel poskytne také poradenství a pracovní příležitosti u spolupracujících partnerů.

Městská část Brno-střed pro účely sdíleného bydlení za 35 milionů rekonstruuje starší bytový dům v ulici Křenová. Přestavba potrvá do konce roku.

Od prvních měsíců roku 2019 by mělo být osm bytů 2+1 připraveno pro nové nájemníky. V každém se zabydlí jeden vysokoškolák a jeden mladý dospělý z dětského domova.

V Jihomoravském kraji je 13 dětských domovů, žije v nich 340 dětí. Projekt Symbios zatím spolupracuje s jedním zařízením v Hodoníně a brněnským domovem Dagmar. „Nejhůř jsou na tom děti, které se nemohou vrátit k rodině, které prostě normální rodinné zázemí nemají. Právě pro ně je tento projekt ideální,“ uvedl ředitel domova Dagmar Daniel Kusý.

Vysokoškoláci zapojení do projektu budou nejspíš hlavně studenti oborů sociální politika a sociální práce, psychologie nebo sociální pedagogika, ale v případě zájmu i z jiných kateder. Neměli by to však být studenti prvních ročníků bakalářských oborů, sdílené bydlení je určené spíše pro ty starší a zkušenější.

