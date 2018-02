Radní doporučují zastupitelstvu schválit nádraží u řeky s podmínkou, že se mají zahájit jednání o severojižním kolejovém diametru, což je obdoba metra. Ten by měl výrazně zrychlit dopravu od severu k jihu a odlehčil by přetíženým tramvajovým linkám v tomto směru.

Brno chce také připravit memorandum pro město, kraj a ministerstvo dopravy ohledně návaznosti řešení diametru na přestavbu nádraží.



Koalice na brněnské radnici rozhodla, že bude podporovat přesun nádraží k řece. Zástupci Žít Brno a Zelení jsou ale proti a verdikt považují za porušení koaličních jednání. Zvažují proto odchod do opozice.



Radní ale rozhodli šalamounsky. Pro zastupitelstvo totiž mají i vzkaz, že za akceptovatelnou považují i druhou variantu výstavby nádraží – tedy pod Petrovem.

„Doporučujeme schválit přesun nádraží do polohy stávajícího Dolního nádraží. Zároveň ale považujeme za akceptovatelnou i variantu Petrov,“ uvedl primátor Brna Petr Vokřál (54, ANO).

Zastupitelstvo bude rozhodovat 27. února. Jeho rozhodnutí i dřívější podpora kraje pro odsun budou pouze doporučeními pro vládu, která nakonec jednu z poloh vybere. Nádraží bude stát desítky miliard korun.

Stavba na léta a za miliardy

Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. Variantu odsunu u řeky dříve podpořila i Kancelář architekta města Brna nebo městská část Brno-střed.

Podporovatelé odsunuté varianty poukazují na to, že u řeky se může začít stavět dřív, takže bude možné ještě částečně čerpat peníze z Evropské unie. U varianty pod Petrovem se to nepředpokládá. Poukazují i na větší připravenost projektu, nižší náklady i snazší zapojení vysokorychlostních tratí. Zastánci nádraží pod Petrovem tvrdí, že odsunutá poloha prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůře dostávat městská hromadná doprava, která je u varianty pod Petrovem rozvinutá.

