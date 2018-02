Už dva tisíce lidí podepsali petici, která se tvrdě staví proti zamýšlené výměně pěti objektů v centru Brna za nemovitosti, kde by mohl vyrůst nový fotbalový stadion. Iniciátoři petici navíc natisknou téměř 100 tisíc letáků, aby veřejnost informovali, o co by Brno mohlo nenávratně přijít.

„Je to téma, které lidi zajímá. Ještě nejméně do konce února budeme podpisy sbírat a potom to předáme vedení města, které snad přehodnotí svůj názor a bude se snažit najít jiné řešení,“ uvedla spoluorganizátorka petice Markéta Vaňková (ODS).



ODS navrhuje ještě jednou oslovit podnikatele Libora Procházku s nabídkou prodeje nemovitostí. „Pokud by i nadále trval na to, že nechce peníze, ale nemovitosti, mělo by mu město nabídnout pozemky. Až poslední možností by byly budovy, ale ty, které nemají historickou hodnotu,“ upřesnila Vaňková.

Brno chce postavit největší fotbalový stadion v České republice za Lužánkami v místech, kde dříve hrávala Zbrojovka. Má mít kapacitu 30 tisíc diváků a má stát 2 miliardy korun.

Brání tomu ale tenisová hala a parkoviště podnikatele Libora Procházky. Radnice proto zvažuje, že mu nabídne výměnou Dům pánů z Kunštátu, část Špilberku, úplně novou budovu kryté tržnice a další dvě budovy.