V pondělí úderem 15. hodiny zavřeli silničáři most u Černé Hory na Blanensku. Důvodem je velmi špatný stav mostní konstrukce. Silničáři most v posledních týdnech sledovali, nyní se už začali vážně obávat, že dopravu nezvládne.

„Most sledujeme. V případě, že nemůžeme zaručit bezpečný provoz, tak ho okamžitě zavíráme,“ zhodnotil situaci mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Havarijní stav mostu sledovali silničáři od léta. „V červnu jsme zahájili jeho opravu a až po odkrytí svršku jsme zjistili, že může spadnout i jen svou vlastní vahou. Okamžitě jsme proto na něm zakázali jakoukoliv dopravu,“ vysvětlil tehdy mluvčí Rýdl. Most byl pak na dva měsíce skutečně zavřený, od září se jezdilo alespoň v jednom směru po provizorně podepřeném mostě. Až do teď.

Na okamžitém uzavření mostu mají podle Rýdla podíl hlavně řidiči nákladních aut, kteří nerespektovali snížení rychlosti na »třicítku«.

„Omezení naprosto ignorovali. Požádali jsme o pomoc policii, ale v době, kdy se neměřilo, tak řidiči navíc zneužili šikanu, kterou jsme nainstalovali. Místo, aby provoz zpomalila, tak řidiči se dojížděli a ještě více zatěžovali most,“ vysvětlil Rýdl a dodal: „Navíc podle našich zjištění do konstrukce mostu zatýká. Letošní zima je výrazně horší než ty minulé.“

Objížďka vede přes město

Veškerá doprava je nyní svedena do městysu Černá Hora. Ředitelství ale doufá, že bourání mostu bude možné už v půlce března. „Věříme, že v polovině března budeme moci bourat a hned zakládat nový most. Bude ve stejné výšce s životností kolem sta let. Navíc bude mít protihluková opatření. Zprovozněn by mohl být letos v listopadu,“ dodal Rýdl. Předpokládané náklady jsou zhruba 40 milionů korun.

VIDEO: Most v Černé Hoře na Blanensku se definitivně uzavřel v pondělí 19. února v 15 hodin. Čeká ho demolice.

