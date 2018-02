Kajínek for president! Omilostněný vězeň Jiří Kajínek (57) na besedě v Hodoníně šokoval: Při příští volbě budu kandidovat na prezidenta! Vězení je pro to dobrá průprava! Padesát tisíc potřebných hlasů mu dokonce nabízeli už letos, on to odmítl. Nechtěl jít proti Miloši Zemanovi.

„Momentálně nemám ambice jít do politiky. Za 5 let bych ale kvůli pobavení do prezidentské volby klidně šel,“ šokoval návštěvníky hodonínské debaty.

„Když jsem byl v Plzni, nabízeli mi tam, že mi seženou potřebných 50 tisíc podpisů už před letošní volbou. To jsem ale odmítl, protože kandidoval Miloš Zeman a proti němu se já rozhodně nikdy nepostavím. Vděčím mu za svobodu a samozřejmě jsem ho volil,“ dodal známý exvězeň.

Podle něj je vězení dobrou průpravou pro prezidentský úřad. Za 100 let existence Československa a samostatné České republiky sedělo ve vězení hned několik bývalých prezidentů. „Seděl Antonín Zápotocký, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák i Václav Havel. Nebyl bych tak zdaleka první,“ dodal.



O Jiřího Kajínka byl v Hodoníně velký zájem. Po besedě se dlouho fotil se zájemci a ochotně se jim podepisoval.



O Jiřího Kajínka byl v Hodoníně zájem. Při besedě s občany mimo jiné řekl, že zvažuje, že se zúčastní příštích prezidentských voleb jako kandidát. Podmínkou je, že nebude jeho soupeřem Miloš Zeman. S ním nikdy soupeřit nechce.

K příští prezidentské volbě je ale ještě pár let čas, proto momentálně všechny síly věnuje tomu, aby obnovil proces a očistil své jméno. „V mládí jsem dělal špatné věci, kradl jsem. Mockrát jsem se za to už omluvil a udělám to i nyní. Nikdy jsem ale nikoho neoloupil a nezabil. Nyní už nekradu a ani nebudu krást,“ pobavil sál zaplněný přibližně 200 návštěvníky Kajínek.

Chystá další knihu tentokrát se jmény...

Na trhu by se také měla brzy objevit nová kniha Jiřího Kajínka. A ta by mohla znamenat pořádný poprask! „V té první mne mrzelo, že nemohla zaznít pravá jména. Vydavatel by měl totiž kvůli tomu problémy. Ve druhé knize ale už zazní. Vydám ji sám,“ vysvětlil.

Novou knihu určitě uvítá i Sára Helinková (21) z Hodonína. „Strašně moc mne tento případ zajímá a chtěla bych vědět, co se tam tehdy přesně stalo. Jak se Kajínek ocitl poblíž místa činu. Teď jsem se to nedozvěděla, takže otazník stále zůstává. Snad se to dočtu v té knize,“ uvedla Helinková, která přesvědčila Jiřího Kajínka, aby se jí podepsal na hrudník.

„Uteklo to strašně moc rychle. Doma máme jeho knihu, viděli jsme film i dokumenty. Takto naživo jsem ho viděla ale poprvé. Má velké charisma a je až neuvěřitelné, jak je pozitivní poté, co prožil,“ popsala své pocity z Jiřího Kajínka Patrícia Poláková (48) ze slovenské Skalice, která na besedu vyrazila s celou rodinou a přivezla mu tradiční Skalický trdelník.

Fotogalerie 56 fotografií Jiří Kajínek na besedě v Domě kultury v Hodoníně odpovídal velmi ochotně na jakékoliv dotazy. Autor: Hynek Zdeněk

Jiřího Kajínka (56) těší, že lidé, se kterými se potkal, nevěří, že někoho zavraždil.

Poslechněte si rozhovor s Jiřím Kajínkem o jeho dopravní nehodě. Omilostněný vrah Kajínek měl bouračku: Co se stalo a jak se k němu chovala policie?



Takto vypadalo propuštění Jiřího Kajínka na milost prezidenta republiky Miloše Zemana. Před věznicí na něj čekaly davy novinářů i fanoušků.



Jiří Kajínek před věznicí prozradil, na co má chuť. Prý si dá jako první pečenou husu! Kajínek je venku: Nepiju, nekouřím, nefetuju. Ale mám chuť na pečenou husu

První slova Kajínka na svobodě: Radši umřu na svobodě, než ve vězení.