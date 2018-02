Záměr už od doby socialismu předpokládal průtah městem v podobě čtyř pruhů souběžný s Kolištěm. Vyžadoval by bourání domů, jaké Brno posledních čtyřicet let nezažilo. Vedl by od náměstí 28. října po Traubově, Příční a průmyslovými brownfieldy, přetnul by Cejl a Křenovou a končil u ulice Zvonařka. Jeho délka by dosáhla dva kilometry.

„Kancelář architekta města Brna nyní nechává prověřovat možnost zrušení části od náměstí 28. října po Cejl,“ sdělila mluvčí Jana Běhalová.

Odbor dopravy při předání podkladů pro studii proveditelnosti předložil Novou městskou třídu jako jistotu, která má být hotová do roku 2030, proto s ní studie pracovala jako s daným faktem. Potřebnější je pro odsunuté nádraží, denně by po ní jezdilo trolejbusy 44 tisíc lidí.

Oliver Pospíšil (ČSSD) připustil, že stavba je trochu hudbou budoucnosti. „Je to velmi náročná investice,“ míní Pospíšil. Kvůli stavbě by musely ustoupit všechny domy na jedné straně Traubovy a Příční ulice a z rezidenčních ulic by se stal průtah městem.

Architektonická kancelář města ale tvrdí, že v případě, že by záměr Nové městské třídy padl, musely by se kapacitní problémy řešit jinak.

Žít Brno a Zelení: Vyškrtnout z plánů

Mezi zastánci vyškrtnutí ulice z plánů patří Žít Brno a Strana zelených. „Je to relikt socialistického plánování. Mysleli jsme, že to beztak nikdo nemyslí vážně,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Podle Zelených by taková ulice způsobila jen další problémy s intenzivní dopravou. „Není v zájmu města vytvářet komunikaci, která umožní rychlý průjezd v blízkosti historického centra,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Hnutí ANO žádné stanovisko nemá. Podle osobního názoru náměstka primátora Richarda Mrázka lze dopravu vyřešit i jinak, jak se mění podoba velkého městského okruhu. „Studie by měla říct, co a jak udělat. Nějaká ulice by vzniknout mohla, ale ne tak, jak ji známe z územního plánu.“

TOP 09 vznik nové ulice podporuje, nikoliv ale jako »dálnici« v centru města. „Rádi bychom na tuto třídu vyhlásili mezinárodní urbanistickou a architektonickou soutěž, aby splňovala moderní trendy a byla přívětivá pro lidi,“ řekl náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Video: Doprava v Brně je jen pro silné nervy

